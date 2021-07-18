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НБА. Милуоки победили Финикс и вышли вперед в финальной серии

Баскетбол
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Результаты ночного поединка

НБА. Милуоки победили Финикс и вышли вперед в финальной серии

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 июля состоялся пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

НБА. Плей-офф. 2020/2021
Финал
"Финикс" - "Милуоки"
119 - 123 (37-21; 24-43; 29-36; 29-23)
Счет в серии: 2 - 3
Серия длится до четырех побед

"Финикс"

Букер (40), Пол (21 + 11 передач), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (13), Краудер (10) - старт; К. Джонсон (6), Пейн (6), Крейг (3).

"Милуоки"

Я. Адетокумбо (32+9 подборов + 6 передач), Миддлтон (29 + 7 подборов), Холидей (27 + 13 передач), Б. Лопес (9), Такер (3) - старт; Коннотон (14), Портис (9), Тиг (0).

Видео-обзор матча:

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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