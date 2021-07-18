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НБА. Милуоки победили Финикс и вышли вперед в финальной серии
Результаты ночного поединка
В ночь с 17 на 18 июля состоялся пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
"Финикс"
Букер (40), Пол (21 + 11 передач), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (13), Краудер (10) - старт; К. Джонсон (6), Пейн (6), Крейг (3).
"Милуоки"
Я. Адетокумбо (32+9 подборов + 6 передач), Миддлтон (29 + 7 подборов), Холидей (27 + 13 передач), Б. Лопес (9), Такер (3) - старт; Коннотон (14), Портис (9), Тиг (0).
Видео-обзор матча:
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