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Мини-фильм пятого матча финала НБА между Финиксом и Милуоки
Смотрим, как Бакс приближались к титулу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Милуоки в пятом матче финала плей-офф на выезде обыграл Финикс (123:119) и повел 3:2.
Ключевой момент матча произошел в концовке решающей четверти, когда Джру Холидэй при счете 120:119 в пользу Милуоки выбил мяч из рук Девина Букера и организовал победный аллей-уп на Янниса Адетокумбо.
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