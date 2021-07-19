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Мини-фильм пятого матча финала НБА между Финиксом и Милуоки

Баскетбол
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Смотрим, как Бакс приближались к титулу

Мини-фильм пятого матча финала НБА между Финиксом и Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Милуоки в пятом матче финала плей-офф на выезде обыграл Финикс (123:119) и повел 3:2.

Ключевой момент матча произошел в концовке решающей четверти, когда Джру Холидэй при счете 120:119 в пользу Милуоки выбил мяч из рук Девина Букера и организовал победный аллей-уп на Янниса Адетокумбо.

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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