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Прометей подписал одного из лучших защитников Серии А
Один из крупнейших трансферов Суперлиги за последние годы
фото - fbu.ua
Чемпион Суперлиги БК Прометей официально объявил о подписании контракта с американцем Д’Анджело Харрисоном, который в прошлом сезоне выступал в итальянском Бриндизи.
В матчах Серии А Харрисон в среднем за игру приносил команде по 16,8 очка и 3,7 передачи. В Лиге Чемпионов новобранец Прометея был еще более результативен – 19,3 очка, 4,3 подбора и 3,7 передачи.
Мощная игра Харрисона помогла Бриндизи занять второе место в регулярном чемпионате Серии А, а в плей-офф его клуб остановился в шаге от полуфинала.
Громкий переход Д’Анджело Харрисона связан с предстоящим дебютом Прометея в Лиге Чемпионов. Украинский клуб свой путь в еврокубке начнет с квалификации.
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