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Прометей подписал одного из лучших защитников Серии А

Баскетбол
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Один из крупнейших трансферов Суперлиги за последние годы

Прометей подписал одного из лучших защитников Серии А

фото - fbu.ua

Новина українською

Чемпион Суперлиги БК Прометей официально объявил о подписании контракта с американцем Д’Анджело Харрисоном, который в прошлом сезоне выступал в итальянском Бриндизи.

В матчах Серии А Харрисон в среднем за игру приносил команде по 16,8 очка и 3,7 передачи. В Лиге Чемпионов новобранец Прометея был еще более результативен – 19,3 очка, 4,3 подбора и 3,7 передачи.

Мощная игра Харрисона помогла Бриндизи занять второе место в регулярном чемпионате Серии А, а в плей-офф его клуб остановился в шаге от полуфинала.

Громкий переход Д’Анджело Харрисона связан с предстоящим дебютом Прометея в Лиге Чемпионов. Украинский клуб свой путь в еврокубке начнет с квалификации.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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