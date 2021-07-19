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БК Тернополь подписал первого американца
Легионер для клуба Суперлиги
фото - fbu.ua
БК Тернополь официально подтвердил заключение контракта с 26-летним защитником Ти Джеем Гозом, который стал первым американским легионером в клубе перед сезоном 2021-2022.
В прошлом сезоне Гоз выступал в чемпионате Польше за Трефл Сопот. В среднем за игру он набирал по 9,3 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи.
На студенческом уровне Ти Джей Гоз выступал в Brigham Young University в штате Юта.
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