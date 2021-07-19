Экс-звезда НБА побывал на грани смерти

Двукратный чемпион НБА с Бостоном и Майами Рэй Аллен в Instagram сообщил, что получил множественные травмы во время падения с велосипеда. К счастью, один из лучших снайперов в истории баскетбола был в шлеме.

"Как вы можете увидеть на фото, я ударился головой о землю. Я должен был опубликовать это как напоминание всем – пожалуйста, надевайте шлемы, когда вы катаетесь", - написал бывший баскетболист.

Рэй Аллен завершил карьеру в 2014 году. Всего в НБА он провел 1300 матчей, набирая в среднем за игру по 18,9 очка, 4,1 подбора и 3,4 передачи.