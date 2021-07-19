Баскетболист Дюрант – самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады в Токио

Популярное финансовое издание Forbes представило список участников Олимпийских игр с самыми крупными доходами.

На вершине рейтинга оказался звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант, который за год с учетом официальной зарплаты, рекламных контрактов и участия в различных бизнес-проектах улучшил свое финансовое положение на 75 миллионов долларов.

Следом за Дюрантом расположилась вторая ракетка мира Наоми Осака (60 млн долларов), а топ-3 замкнул еще один баскетболист НБА Дамьен Лиллард (40,3 млн долларов).

Также в рейтинге нашлось место для Новака Джоковича (34,5 млн) и гольфиста Рори Макилроя (32 млн).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.