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Баскетболист Дюрант – самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады в Токио

Баскетбол
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НБА доминирует

Баскетболист Дюрант – самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады в Токио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Популярное финансовое издание Forbes представило список участников Олимпийских игр с самыми крупными доходами.

На вершине рейтинга оказался звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант, который за год с учетом официальной зарплаты, рекламных контрактов и участия в различных бизнес-проектах улучшил свое финансовое положение на 75 миллионов долларов.

Следом за Дюрантом расположилась вторая ракетка мира Наоми Осака (60 млн долларов), а топ-3 замкнул еще один баскетболист НБА Дамьен Лиллард (40,3 млн долларов).

Также в рейтинге нашлось место для Новака Джоковича (34,5 млн) и гольфиста Рори Макилроя (32 млн).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: НБА Кевин Дюрант Олимпийские игры 2020
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