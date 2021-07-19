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Баскетболист Дюрант – самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады в Токио
НБА доминирует
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярное финансовое издание Forbes представило список участников Олимпийских игр с самыми крупными доходами.
На вершине рейтинга оказался звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант, который за год с учетом официальной зарплаты, рекламных контрактов и участия в различных бизнес-проектах улучшил свое финансовое положение на 75 миллионов долларов.
Следом за Дюрантом расположилась вторая ракетка мира Наоми Осака (60 млн долларов), а топ-3 замкнул еще один баскетболист НБА Дамьен Лиллард (40,3 млн долларов).
Также в рейтинге нашлось место для Новака Джоковича (34,5 млн) и гольфиста Рори Макилроя (32 млн).
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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