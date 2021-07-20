Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей заполучил звезду чемпионата Израиля
Еще один статусный легионер для чемпионов Суперлиги
фото - fbu.ua
БК Прометей подписал контракт с 29-летним атакующим защитником из США Крисом Доу.
В сезоне 2020-2021 Доу стал самым результативным игроком Маккаби из Хайфы. В чемпионате Израиля американец в среднем за игру набирал по 16,9 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи.
Помимо Израиля Доу в Европе поиграл в Португалии, Франции, Бельгии и Польше.
Ранее БК Прометей усилился одним из лучших защитников Серии А Д’Анджело Харрисоном. Также к команде присоединился Дмитрий Тихонов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Директор Руха о новом контракте с Ареной Львов: Люди, которые понимают в футболе, поняли, на чьей стороне правда
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
- Моуринью и Индзаги - первые два тренера, которые будут уволены из клубов Серии А
- Баскетболист Дюрант – самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпиады в Токио
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...