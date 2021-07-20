Прометей заполучил звезду чемпионата Израиля

БК Прометей подписал контракт с 29-летним атакующим защитником из США Крисом Доу.

В сезоне 2020-2021 Доу стал самым результативным игроком Маккаби из Хайфы. В чемпионате Израиля американец в среднем за игру набирал по 16,9 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи.

Помимо Израиля Доу в Европе поиграл в Португалии, Франции, Бельгии и Польше.

Ранее БК Прометей усилился одним из лучших защитников Серии А Д’Анджело Харрисоном. Также к команде присоединился Дмитрий Тихонов.