МБК Николаев назвал имя нового главного тренера

Новым коучем МБК Николаев стал 47-летний Арнис Вецвагарас, сообщает официальный сайт клуба.

Вецвагарас в качестве тренера семь раз становился чемпионом Латвии, а с 2017 по 2019 года возглавлял местную национальную сборную.

В отборе на чемпионат мира 2019 года Вецвагарас со сборной Латвии пересекался с Украиной. Тогда команды обменялись победами (68:82, 93:71).