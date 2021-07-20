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МБК Николаев назвал имя нового главного тренера
Им стал специалист из Латвии
фото - fbu.ua
Новым коучем МБК Николаев стал 47-летний Арнис Вецвагарас, сообщает официальный сайт клуба.
Вецвагарас в качестве тренера семь раз становился чемпионом Латвии, а с 2017 по 2019 года возглавлял местную национальную сборную.
В отборе на чемпионат мира 2019 года Вецвагарас со сборной Латвии пересекался с Украиной. Тогда команды обменялись победами (68:82, 93:71).
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