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МБК Николаев назвал имя нового главного тренера

Баскетбол
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Им стал специалист из Латвии

МБК Николаев назвал имя нового главного тренера

фото - fbu.ua

Новина українською

Новым коучем МБК Николаев стал 47-летний Арнис Вецвагарас, сообщает официальный сайт клуба.

Вецвагарас в качестве тренера семь раз становился чемпионом Латвии, а с 2017 по 2019 года возглавлял местную национальную сборную.

В отборе на чемпионат мира 2019 года Вецвагарас со сборной Латвии пересекался с Украиной. Тогда команды обменялись победами (68:82, 93:71).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Прометей заполучил звезду чемпионата Израиля.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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