Адетокумбо признан MVP финала плей-офф НБА

Милуоки со счетом 4:2 в финале плей-офф обыграл Финикс и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА.

Лидер Бакс Яннис Адетокумбо в решающей серии сезона в среднем за игру набирал по 35,2 очка, 13,2 подбора и 5,0 передачи. Аналогичную статистику в финале плей-офф до грека выдавал только один баскетболист – ЛеБрон Джеймс в 2015 году.

Giannis Antetokounmpo averaged 35.2 PPG, 13.2 RPG and 5.0 APG in the Finals.



He is the second player in NBA history to average 35+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in a Finals series, joining LeBron James (35.8 PPG, 13.3 RPG, 8.8 APG) in 2015. pic.twitter.com/dCwzAQt4yW