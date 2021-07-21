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Тернополь подписал еще одного легионера из США
Клуб Суперлиги продолжает комплектовать состав на сезон
фото - fbu.ua
БК Тернополь официально объявил о подписании контракта с 25-летним Дейоном Гриффином, который выступает на позиции атакующего защитника.
Гриффин переезжает в украинскую Суперлигу из чемпионата Польши. В сезоне 2020-2021 американец в составе Гидротрак Радом в среднем за игру набирал по 11,7 очка, 3,1 подбора и 2,5 передачи.
Гриффин стал вторым американцем в составе БК Тернополь после коллеги по амплуа Ти Джей Гоза, контракт с которым клуб подтвердил три дня назад.
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