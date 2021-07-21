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Тернополь подписал еще одного легионера из США

Баскетбол
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Клуб Суперлиги продолжает комплектовать состав на сезон

Тернополь подписал еще одного легионера из США

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Тернополь официально объявил о подписании контракта с 25-летним Дейоном Гриффином, который выступает на позиции атакующего защитника.

Гриффин переезжает в украинскую Суперлигу из чемпионата Польши. В сезоне 2020-2021 американец в составе Гидротрак Радом в среднем за игру набирал по 11,7 очка, 3,1 подбора и 2,5 передачи.

Гриффин стал вторым американцем в составе БК Тернополь после коллеги по амплуа Ти Джей Гоза, контракт с которым клуб подтвердил три дня назад.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Милуоки впервые с 1971 года стал чемпионом НБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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