Адетокумбо – третий европеец с наградой MVP финала

Милуоки в шести матчах обыграл Финикс (4:2) и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА, а самым ценным игроком финальной серии плей-офф стал Яннис Адетокумбо.

До Адетокумбо только двум игрокам из Европы доставалась награда MVP финала. Речь о французе Тони Паркере и немце Дирке Новицки.

После успеха Янниса Адетокумбо впервые в истории все ключевые индивидуальные награды принадлежат баскетболистам из Европы. Так, серб Никола Йокич является MVP регулярного чемпионата, Адетокумбо принадлежит награда MVP Матча всех звезд, француз Руди Гобер держит статус лучшего защитника НБА, а испанец Рики Рубио – награду MVP чемпионата мира.