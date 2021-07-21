Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адетокумбо – третий европеец с наградой MVP финала
Грек вошел в статусный клуб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Милуоки в шести матчах обыграл Финикс (4:2) и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА, а самым ценным игроком финальной серии плей-офф стал Яннис Адетокумбо.
До Адетокумбо только двум игрокам из Европы доставалась награда MVP финала. Речь о французе Тони Паркере и немце Дирке Новицки.
После успеха Янниса Адетокумбо впервые в истории все ключевые индивидуальные награды принадлежат баскетболистам из Европы. Так, серб Никола Йокич является MVP регулярного чемпионата, Адетокумбо принадлежит награда MVP Матча всех звезд, француз Руди Гобер держит статус лучшего защитника НБА, а испанец Рики Рубио – награду MVP чемпионата мира.
Популярное сейчас
- Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
- Конопля, Мудрик и трио новичков. Заявка Шахтера на сезон 2021/22
- КуПС - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Милуоки впервые с 1971 года стал чемпионом НБА
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО