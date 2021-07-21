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Майка Леброн Джеймса была продана на аукционе за более, чем 500 миллионов долларов

Баскетбол
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Сумма продажи этой майки побила рекорд

Майка Леброн Джеймса была продана на аукционе за более, чем 500 миллионов долларов

AP Photo/Brynn Anderson

Новина українською

На аукционе Juliens Auctions в Лос-Анджелесе был установлен новый рекорд по цене баскетбольной майки. По информации Boardroom, джерси Леброна Джеймса времен выступления за "Сент-Винсент-Сент-Мэри", была продана за $ 512 тыс. Предыдущий рекорд принадлежал майке Барака Обамы, которая была продана в прошлом году за $ 192 тыс.

Дополнительную ценность данной майке придает то, что именно в ней один из лучших баскетболистов планеты снялся для обложки Sports illustrated в 2002 году.

36-летний Леброн по праву считается одним из лучших баскетболистов в истории НБА наравне с Майклом Джорданом, является четырехкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым ценным игроком НБА. 17 раз принимал участие в матче всех звёзд.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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