Мини-фильм шестого матча финала плей-офф НБА

Официальный YouTube-канал НБА представил альтернативный взгляд на события шестого финала плей-офф между Милуоки и Финиксом. Бакс благодаря 50 очкам Янниса Адетокумбо одержали победу со счетом 105:98 и выиграли серию (4:2).

Милуоки впервые за 50 лет стал чемпионом НБА, а Адетокумбо стал третьим европейским баскетболистом с наградой MVP финала плей-офф.