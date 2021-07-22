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Мини-фильм шестого матча финала плей-офф НБА
Смотрим, как Милуоки делал последний шаг к титулу
фото - USA Today Sports/Reuters
Официальный YouTube-канал НБА представил альтернативный взгляд на события шестого финала плей-офф между Милуоки и Финиксом. Бакс благодаря 50 очкам Янниса Адетокумбо одержали победу со счетом 105:98 и выиграли серию (4:2).
Милуоки впервые за 50 лет стал чемпионом НБА, а Адетокумбо стал третьим европейским баскетболистом с наградой MVP финала плей-офф.
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