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Харьковские Соколы подписали американского защитника

Баскетбол
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Первые легионер межсезонья

Харьковские Соколы подписали американского защитника

фото - fbu.ua

Новина українською

Новичком Харьковских Соколов стал Майк Девис-младший, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец после завершения студенческой карьеры в сезоне 2018-2019 дебютировал среди профессионалов в ирландском клубе Белфаст Стар Майк, с которым дошел до финала плей-офф, попутно став лучшим игроком и бомбардиром лиги (29,4 очка и 5,5 подбора в среднем за игру).

В сезоне 2019-2020 Девис-младший провел 5 матчей за грузинский Кактус, а в сезоне 2020-2021 с Рустави выиграл чемпионат Грузии, став MVP Суперлиги и лучшим игроком финала плей-офф.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тернополь подписал еще одного легионера из США.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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