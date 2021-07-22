Харьковские Соколы подписали американского защитника

Новичком Харьковских Соколов стал Майк Девис-младший, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Американец после завершения студенческой карьеры в сезоне 2018-2019 дебютировал среди профессионалов в ирландском клубе Белфаст Стар Майк, с которым дошел до финала плей-офф, попутно став лучшим игроком и бомбардиром лиги (29,4 очка и 5,5 подбора в среднем за игру).

В сезоне 2019-2020 Девис-младший провел 5 матчей за грузинский Кактус, а в сезоне 2020-2021 с Рустави выиграл чемпионат Грузии, став MVP Суперлиги и лучшим игроком финала плей-офф.