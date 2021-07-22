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В Лейкерс задумались над обменом Уэстбрука

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Еще одна звезда в Лос-Анджелесе?

В Лейкерс задумались над обменом Уэстбрука

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство Лейкерс обсуждало вариант с обменом звездного разыгрывающего Вашингтона Рассела Уэстбрука, сообщает The Undefeated.

Согласно источнику, Лейкерс и Вашингтон могли бы провести сделку по схеме сайн-энд-трейд. Уизардс в таком случае достались бы права на Денниса Шредера, Кайла Кузму и Тэйлена Хортон-Такера.

Действующий контракт Уэстбрука с Вашингтоном рассчитан до 2023 года с опцией игрока на сезон 2022-2023.

Рассел Уэстбрук в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

Лейкерс не смогли защитить титул чемпионов НБА, проиграв в первом раунде плей-офф Финиксу.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук
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