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В Лейкерс задумались над обменом Уэстбрука
Еще одна звезда в Лос-Анджелесе?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство Лейкерс обсуждало вариант с обменом звездного разыгрывающего Вашингтона Рассела Уэстбрука, сообщает The Undefeated.
Согласно источнику, Лейкерс и Вашингтон могли бы провести сделку по схеме сайн-энд-трейд. Уизардс в таком случае достались бы права на Денниса Шредера, Кайла Кузму и Тэйлена Хортон-Такера.
Действующий контракт Уэстбрука с Вашингтоном рассчитан до 2023 года с опцией игрока на сезон 2022-2023.
Рассел Уэстбрук в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.
Лейкерс не смогли защитить титул чемпионов НБА, проиграв в первом раунде плей-офф Финиксу.
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