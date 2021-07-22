В Лейкерс задумались над обменом Уэстбрука

Руководство Лейкерс обсуждало вариант с обменом звездного разыгрывающего Вашингтона Рассела Уэстбрука, сообщает The Undefeated.

Согласно источнику, Лейкерс и Вашингтон могли бы провести сделку по схеме сайн-энд-трейд. Уизардс в таком случае достались бы права на Денниса Шредера, Кайла Кузму и Тэйлена Хортон-Такера.

Действующий контракт Уэстбрука с Вашингтоном рассчитан до 2023 года с опцией игрока на сезон 2022-2023.

Рассел Уэстбрук в прошлом сезоне в среднем за игру набирал по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

Лейкерс не смогли защитить титул чемпионов НБА, проиграв в первом раунде плей-офф Финиксу.