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Чемпионы впервые за 50 лет: топ-10 моментов Милуоки в финале НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Бакс заслужили это

Чемпионы впервые за 50 лет: топ-10 моментов Милуоки в финале НБА. ВИДЕО

фото - dknation.draftkings.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов Милуоки в решающей серии плей-офф против Финикса.

Команда Майка Буденхольцера одержала победу со счетом 4:2 и завоевала второй титул в истории франшизы.

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В статье: НБА Милуоки Бакс
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