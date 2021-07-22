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Чемпионы впервые за 50 лет: топ-10 моментов Милуоки в финале НБА. ВИДЕО
Бакс заслужили это
фото - dknation.draftkings.com
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов Милуоки в решающей серии плей-офф против Финикса.
Команда Майка Буденхольцера одержала победу со счетом 4:2 и завоевала второй титул в истории франшизы.
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