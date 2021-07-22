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Леброн Джеймс назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в команде

Баскетбол
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В этот список вошёл и Крис Пол

Леброн Джеймс назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в команде

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"Лос-Анджелес Лейкерс" и Леброн Джеймс определились с двумя кандидатами на усиление команды, пишет ESPN.

"Источники сообщают, что Леброн Джеймс и "Лос-Анджелес Лейкерс" находятся в поиске разыгрывающего ветерана, и Крис Пол присутствует в списке. Кроме того, были разговоры о том, что звезда "Вашингтон Уизардс" Расселл Уэстбрук является потенциальным кандидатом на возвращение домой в Лос-Анджелес. Источники говорят о потенциальном обмене, в котором могут участвовать Деннис Шрёдер, Кайл Кузма и Тэйлен Хортон-Такер", — написал обозреватель Марк Пирс в своей колонке на ESPN.

"Лейкерс" в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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