Лейкерс претендует на одного из лучших форвардов НБА

Лёгкий форвард "Нью-Йорк Никс" Реджи Баллок может продолжить карьеру в одном из трёх клубов: "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бостон Селтикс" или в "Филадельфии Сиксерс". Об этом пишет инсайдер New York Post Марк Берман, ссылаясь на свои источники. При этом, по словам Бермана, Баллок предпочёл бы не менять клубную прописку и подписать новый контракт с "Никс".

В случае если "Нью-Йорк" всё-таки не переподпишет Реджи, клуб постарается заполучить лёгкого форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Нормана Пауэлла, информирует Марк.

Ранее лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо поставил свою принадлежность к нигерийской культуре выше, чем к греческой. Янис признался, что в его родительском доме преобладала именно нигерийская культура.