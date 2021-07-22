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Леброн Джеймс первым в НБА заработал 1 миллиард долларов
Баскетболист не перестает удивлять
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд, сообщает Yahoo Sports.
С тех пор, как Леброн был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
Его ближайшими преследователями среди баскетболистов, не завершивших карьеры, являются лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант ($ 580 млн) и разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ($ 430 млн).
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