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Леброн Джеймс первым в НБА заработал 1 миллиард долларов

Баскетбол
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Баскетболист не перестает удивлять

Леброн Джеймс первым в НБА заработал 1 миллиард долларов

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд, сообщает Yahoo Sports.

С тех пор, как Леброн был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

Его ближайшими преследователями среди баскетболистов, не завершивших карьеры, являются лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант ($ 580 млн) и разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ($ 430 млн).

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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