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Кривбасс официально стал 12-м участником Суперлиги
В чемпионате Украины по баскетболу пополнение
фото - fbu.ua
Бронзовый призер Высшей лиги БК Кривбасс с сезона 2021-2022 будет выступать в Суперлиге, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета ФБУ.
Таким образом, в сезоне 2021-2022 в Суперлиге выступят 12 клубов. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга и начнется в конце сентября.
Стоит отметить, что от повышения в классе ранее отказались БК БИПА-Одесса и БК Ровное.
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