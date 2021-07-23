Кривбасс официально стал 12-м участником Суперлиги

Бронзовый призер Высшей лиги БК Кривбасс с сезона 2021-2022 будет выступать в Суперлиге, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета ФБУ.

Таким образом, в сезоне 2021-2022 в Суперлиге выступят 12 клубов. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга и начнется в конце сентября.

Стоит отметить, что от повышения в классе ранее отказались БК БИПА-Одесса и БК Ровное.

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