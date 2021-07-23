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Джордан, Коби и Яннис: все MVP финалов в истории НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Сколько легенд в одном видео!

Джордан, Коби и Яннис: все MVP финалов в истории НБА. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА в честь завершения сезона представил видео со всеми баскетболистами, которые в разные годы признавались самыми ценными игроками финальных серий плей-офф.

В 2021-м в эту компанию вошел форвард Милуоки Яннис Адетокумбо, который стал третьим MVP из Европы после Тони Паркера и Дирка Новицки.

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В статье: Коби Брайант НБА Майкл Джордан Яннис Адетокумбо
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