Джордан, Коби и Яннис: все MVP финалов в истории НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА в честь завершения сезона представил видео со всеми баскетболистами, которые в разные годы признавались самыми ценными игроками финальных серий плей-офф.

В 2021-м в эту компанию вошел форвард Милуоки Яннис Адетокумбо, который стал третьим MVP из Европы после Тони Паркера и Дирка Новицки.