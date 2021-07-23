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Пять вещей, которые мы узнали о чемпионстве Милуоки
Разбираем последствия первого за 50 лет титула франшизы из Висконсина
фото - nba.com
По материалам официального сайта НБА
Прошлогодний финалист плей-офф, главный фаворит чемпионата с тремя суперзвездами, сенсация Востока и клуб, отправивший на отдых ЛеБрона и Лейкерс в первом раунде, – таким выдался чемпионский забег Милуоки за первым титулом с 1971 года, когда цвета Бакс защищали легендарные Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.
Итак, что же мы узнали о историческом чемпионстве Милуоки?
Нет, никто не пытается сбросить со сцены других звездных игроков. ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Кавай Леонард, Энтони Дэвис, Дамьен Лиллард и еще с полдюжины громких имен по-прежнему остаются супергероями НБА.
Но для лиги с акцентом на международную направленность и универсализм в навыках и умениях нет лучшего кандидата на статус франзчайза НБА, чем Яннис Адетокумбо.
Во времена, когда звезды предпочитают объединяться друг с другом и вместе идти за титулом, Адетокумбо сделал это с командой, которая 8 лет назад поверила в никому неизвестного парня из скромного клуба второго дивизиона чемпионата Греции. В современной НБА осталось не так много игроков, которые могут считать себя преданными – Яннис один из них.
How good was Giannis Antetokounmpo's Finals performance?— HoopsHype (@hoopshype) July 22, 2021
Well... per Basketball-Reference's GameScore it was the best on record. pic.twitter.com/txlTS4UElh
Финальная серия плей-офф раскрыла Адетокумбо с новой стороны – мы увидели уравновешенного лидера чемпионской команды, который не запаниковал при счете 0:2, а засучил рукава и повел Милуоки за собой. Яннис в четырех победных матчах Бакс в среднем за игру набирал по 33,0 очка и 12,0 подбора при 60-процентной реализации бросков с игры. Таким и должен быть франчайз лиги.
Адетокумбо – это не только баскетбол. Грек активно вовлечен в те социальные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается НБА. Летом прошлого года он поддержал бойкот матчей плей-офф из-за действий полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша. Открыто Яннис говорит и о проблемах коронавируса, особенно в контексте влияния пандемии на судьбу Милуоки в плей-офф 2020 года.
В НБА подрастает новое поколение звезд во главе с Лукой Дончичем, Джейсоном Тэйтумом, Трэем Янгом, Джоэлем Эмбиидом, Донованом Митчеллом и Девином Букером, но ближайшие лет пять эта лига будет лигой Янниса Адетокумбо.
Когда Яннис Адетокумбо в четвертом матче финальной серии Востока столкнулся с центровым Атланты Клинтом Капелой и с криком схватился за левое колено, многие фанаты Милуоки логично посчитали, что на этом поход Бакс за титулом подошел к концу. Все выглядело так, будто грек вылетел как минимум до старта нового сезона – какой уж тут плей-офф.
Three weeks ago a knee injury left Giannis Antetokounmpo looking 50/50 to return for the rest of the Bucks' playoff run. Look at him now.— Sky Sports (@SkySports) July 21, 2021
The 'Greek Freak' delivered perhaps the best performance of his career & adds an NBA Finals MVP award to his two regular-season MVP trophies!
А дальше весь Висконсин словно погрузился в сказку со счастливым концом. Милуоки без Адетокумбо дважды разобрался с Атлантой и вышел в финал плей-офф, после чего стало известно, что Яннис избежал серьезной травмы колена и готов вернуться на площадку.
Благодаря собственной целеустремленности, помноженной на титанический труд медицинского и тренировочного персонала Милуоки, Адетокумбо в серии с Финиксом проводил почти по 40 минут за игру. И он был тем самым доминирующим Яннисом, который стал двукратным MVP регулярного чемпионата.
Сумасшедший блок-шот на ДеАндре Эйтоне в концовке четвертого матча, победный аллей-уп в клатче пятой игры и невероятные 50 очков в чемпионском шестом матче – все это сделал парень, в которого перестали верить после травмы колена в финале Востока.
В НБА существует немало способов постройки контендеров. В Милуоки выбрали далеко не самый популярный вариант, но у Бакс просто не было другого выбора, ведь они не Лейкерс, Нью-Йорк или Майами. Висконсин – не тот рынок, способный привлечь завидных свободных агентов, поэтому фронт-офис Милуоки изначально был сильно ограничен в свободе действий. Единственный шанс для таких франшиз включиться в борьбу за титул – это поиск драгоценных камней на драфте и умная работа с собственными активами перед дедлайнами на обмены или в межсезонье.
Взгляните, как Милуоки формировал окружение вокруг Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона. Брук Лопес, Бобби Портис, Пэт Коннотон, Брин Форбс и Джефф Тиг – все эти парни считались отработанным материалом, но под руководством Майка Буденхольцера сумели стать частью чемпионской команды. А Джру Холидей и Пи Джей Такер влились в ряды Бакс после обменов.
Заметьте, у Милуоки не было ни одного друга, приятеля по банановой лодке и так далее. Только успешные решения на драфте, точечный подбор игроков на рынке свободных агентов и грамотные действия фронт-офиса по обменам Холидэя и Такера.
В этом плане нужно отдать должное Джону Хорсту – генеральный менеджер Милуоки с 2017 года нанял Майка Буденхольцера, сохранил Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона и не отчаялся после нескольких неудачных попыток Бакс пошуметь в плей-офф, а продолжил действовать и был сполна вознагражден за свою решительность.
Терпению фронт-офиса Милуоки можно только позавидовать. Как же часто Майк Буденхольцер находился на грани отставки – и каждый раз Бакс продолжали верить в своего коуча. В финале конференции 2019 года Милуоки с 2:0 отдал серию Торонто, а на следующий сезон с MVP в составе во втором раунде с треском проиграл Майами. Но Буденхольцеру предоставили еще один шанс – и он не стал его упускать.
В Милуоки отказались от погони за Бруклином и Филадельфией в регулярном чемпионате и спокойно двигались по сезону в комфортном темпе, отрабатывая новые схемы в защите и атаке, где особенный акцент делался на том, чтобы снизить уровень зависимости нападения от игры Адетокумбо с мячом.
4x champ as an assistant and first-time champ as a Head Coach... Mike Budenholzer! #ThatsGame pic.twitter.com/PNCjdQ5Fh3— NBA (@NBA) July 21, 2021
«В целом мы использовали многие наши неудачи как опыт. За прошедшие годы мы были во многих ситуациях. В начале года у нас была новая команда, много ребят из ротации, другие ребята вышли в стартовый состав, и мы знали, что это будет непросто. Но мы все сказали, что стоит изучить и выяснить, что нам нужно делать в игре, чтобы победить.
Мы знали, что это не всегда будет красиво ... но это тот тип команды, в котором вы хотите использовать разных парней, разные пятерки, потому что на этом уровне нельзя выигрывать одинаково», - говорит Крис Миддлтон.
Буденхольцер после четырех титулов в качестве ассистента в Сан-Антонио Грегга Поповича завоевал свой первый самостоятельный перстень. Этот успех Майк разделяет с главным ассистентом Дарвином Хэмом и его помощниками.
«Дарвин был со мной с первого дня, когда я стал главным тренером. Думаю, персонал – это часть того, что делает коучинг особенным, – это помощники тренера и сотрудники, с которым можно смеяться, плакать, работать, спорить или ссориться. Я люблю игроков, мне нравится состав, я люблю команду. Мне невероятно повезло быть там, где я есть, и просто быть небольшой частью того, что происходит».
Предыдущий владелец Милуоки Херб Коль при продаже франшизы в 2014 году поставил условие новым боссам сохранить команду в Висконсине. В течение многих лет ходили разговоры, что франшиза будет продана и перевезена в другой город, но теперь Бакс как минимум на несколько десятилетий гарантировали безоблачное будущее в своем родном доме.
С суперзвездой в лице Янниса Адетокумбо у Милуоки появляется шанс стать более привлекательным рынком для завидных свободных агентов и опытных ветеранов, не теряющих надежды на закате карьеры побороться за титул.
The @Bucks become 2021 NBA CHAMPIONS, as heard around the world! ???????? pic.twitter.com/MhYbhdzwkP— NBA (@NBA) July 22, 2021
Вопрос в том, смогут ли Бакс развить свой успех и стать династией или же титул 2021 года был единоразовой вспышкой, которая погаснет так же стремительно, как и загорелась? Сложно ответить на этот вопрос прямо сейчас – все будет зависеть от того, насколько конкурентной будет лига и 29 других команд.
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