Пять вещей, которые мы узнали о чемпионстве Милуоки

По материалам официального сайта НБА

Прошлогодний финалист плей-офф, главный фаворит чемпионата с тремя суперзвездами, сенсация Востока и клуб, отправивший на отдых ЛеБрона и Лейкерс в первом раунде, – таким выдался чемпионский забег Милуоки за первым титулом с 1971 года, когда цвета Бакс защищали легендарные Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

Итак, что же мы узнали о историческом чемпионстве Милуоки?

Яннис Адетокумбо должен стать новым лицом НБА

Нет, никто не пытается сбросить со сцены других звездных игроков. ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Кавай Леонард, Энтони Дэвис, Дамьен Лиллард и еще с полдюжины громких имен по-прежнему остаются супергероями НБА.

Но для лиги с акцентом на международную направленность и универсализм в навыках и умениях нет лучшего кандидата на статус франзчайза НБА, чем Яннис Адетокумбо.

Во времена, когда звезды предпочитают объединяться друг с другом и вместе идти за титулом, Адетокумбо сделал это с командой, которая 8 лет назад поверила в никому неизвестного парня из скромного клуба второго дивизиона чемпионата Греции. В современной НБА осталось не так много игроков, которые могут считать себя преданными – Яннис один из них.

How good was Giannis Antetokounmpo's Finals performance?



Well... per Basketball-Reference's GameScore it was the best on record. pic.twitter.com/txlTS4UElh — HoopsHype (@hoopshype) July 22, 2021

Финальная серия плей-офф раскрыла Адетокумбо с новой стороны – мы увидели уравновешенного лидера чемпионской команды, который не запаниковал при счете 0:2, а засучил рукава и повел Милуоки за собой. Яннис в четырех победных матчах Бакс в среднем за игру набирал по 33,0 очка и 12,0 подбора при 60-процентной реализации бросков с игры. Таким и должен быть франчайз лиги.

Адетокумбо – это не только баскетбол. Грек активно вовлечен в те социальные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается НБА. Летом прошлого года он поддержал бойкот матчей плей-офф из-за действий полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша. Открыто Яннис говорит и о проблемах коронавируса, особенно в контексте влияния пандемии на судьбу Милуоки в плей-офф 2020 года.

В НБА подрастает новое поколение звезд во главе с Лукой Дончичем, Джейсоном Тэйтумом, Трэем Янгом, Джоэлем Эмбиидом, Донованом Митчеллом и Девином Букером, но ближайшие лет пять эта лига будет лигой Янниса Адетокумбо.

Травма колена – еще одно доказательство, что Адетокумбо не с нашей планеты

Когда Яннис Адетокумбо в четвертом матче финальной серии Востока столкнулся с центровым Атланты Клинтом Капелой и с криком схватился за левое колено, многие фанаты Милуоки логично посчитали, что на этом поход Бакс за титулом подошел к концу. Все выглядело так, будто грек вылетел как минимум до старта нового сезона – какой уж тут плей-офф.

Three weeks ago a knee injury left Giannis Antetokounmpo looking 50/50 to return for the rest of the Bucks' playoff run. Look at him now.



The 'Greek Freak' delivered perhaps the best performance of his career & adds an NBA Finals MVP award to his two regular-season MVP trophies! — Sky Sports (@SkySports) July 21, 2021

А дальше весь Висконсин словно погрузился в сказку со счастливым концом. Милуоки без Адетокумбо дважды разобрался с Атлантой и вышел в финал плей-офф, после чего стало известно, что Яннис избежал серьезной травмы колена и готов вернуться на площадку.

Благодаря собственной целеустремленности, помноженной на титанический труд медицинского и тренировочного персонала Милуоки, Адетокумбо в серии с Финиксом проводил почти по 40 минут за игру. И он был тем самым доминирующим Яннисом, который стал двукратным MVP регулярного чемпионата.

Сумасшедший блок-шот на ДеАндре Эйтоне в концовке четвертого матча, победный аллей-уп в клатче пятой игры и невероятные 50 очков в чемпионском шестом матче – все это сделал парень, в которого перестали верить после травмы колена в финале Востока.

Милуоки – чемпионская команда с чистого листа

В НБА существует немало способов постройки контендеров. В Милуоки выбрали далеко не самый популярный вариант, но у Бакс просто не было другого выбора, ведь они не Лейкерс, Нью-Йорк или Майами. Висконсин – не тот рынок, способный привлечь завидных свободных агентов, поэтому фронт-офис Милуоки изначально был сильно ограничен в свободе действий. Единственный шанс для таких франшиз включиться в борьбу за титул – это поиск драгоценных камней на драфте и умная работа с собственными активами перед дедлайнами на обмены или в межсезонье.

Взгляните, как Милуоки формировал окружение вокруг Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона. Брук Лопес, Бобби Портис, Пэт Коннотон, Брин Форбс и Джефф Тиг – все эти парни считались отработанным материалом, но под руководством Майка Буденхольцера сумели стать частью чемпионской команды. А Джру Холидей и Пи Джей Такер влились в ряды Бакс после обменов.

Заметьте, у Милуоки не было ни одного друга, приятеля по банановой лодке и так далее. Только успешные решения на драфте, точечный подбор игроков на рынке свободных агентов и грамотные действия фронт-офиса по обменам Холидэя и Такера.

В этом плане нужно отдать должное Джону Хорсту – генеральный менеджер Милуоки с 2017 года нанял Майка Буденхольцера, сохранил Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона и не отчаялся после нескольких неудачных попыток Бакс пошуметь в плей-офф, а продолжил действовать и был сполна вознагражден за свою решительность.

Буденхольцер – правильный тренер для Милуоки

Терпению фронт-офиса Милуоки можно только позавидовать. Как же часто Майк Буденхольцер находился на грани отставки – и каждый раз Бакс продолжали верить в своего коуча. В финале конференции 2019 года Милуоки с 2:0 отдал серию Торонто, а на следующий сезон с MVP в составе во втором раунде с треском проиграл Майами. Но Буденхольцеру предоставили еще один шанс – и он не стал его упускать.

В Милуоки отказались от погони за Бруклином и Филадельфией в регулярном чемпионате и спокойно двигались по сезону в комфортном темпе, отрабатывая новые схемы в защите и атаке, где особенный акцент делался на том, чтобы снизить уровень зависимости нападения от игры Адетокумбо с мячом.

4x champ as an assistant and first-time champ as a Head Coach... Mike Budenholzer! #ThatsGame pic.twitter.com/PNCjdQ5Fh3 — NBA (@NBA) July 21, 2021

«В целом мы использовали многие наши неудачи как опыт. За прошедшие годы мы были во многих ситуациях. В начале года у нас была новая команда, много ребят из ротации, другие ребята вышли в стартовый состав, и мы знали, что это будет непросто. Но мы все сказали, что стоит изучить и выяснить, что нам нужно делать в игре, чтобы победить.

Мы знали, что это не всегда будет красиво ... но это тот тип команды, в котором вы хотите использовать разных парней, разные пятерки, потому что на этом уровне нельзя выигрывать одинаково», - говорит Крис Миддлтон.

Буденхольцер после четырех титулов в качестве ассистента в Сан-Антонио Грегга Поповича завоевал свой первый самостоятельный перстень. Этот успех Майк разделяет с главным ассистентом Дарвином Хэмом и его помощниками.

«Дарвин был со мной с первого дня, когда я стал главным тренером. Думаю, персонал – это часть того, что делает коучинг особенным, – это помощники тренера и сотрудники, с которым можно смеяться, плакать, работать, спорить или ссориться. Я люблю игроков, мне нравится состав, я люблю команду. Мне невероятно повезло быть там, где я есть, и просто быть небольшой частью того, что происходит».

Титул – шанс для Милуоки стать привлекательным рынком

Предыдущий владелец Милуоки Херб Коль при продаже франшизы в 2014 году поставил условие новым боссам сохранить команду в Висконсине. В течение многих лет ходили разговоры, что франшиза будет продана и перевезена в другой город, но теперь Бакс как минимум на несколько десятилетий гарантировали безоблачное будущее в своем родном доме.

С суперзвездой в лице Янниса Адетокумбо у Милуоки появляется шанс стать более привлекательным рынком для завидных свободных агентов и опытных ветеранов, не теряющих надежды на закате карьеры побороться за титул.

The @Bucks become 2021 NBA CHAMPIONS, as heard around the world! ???????? pic.twitter.com/MhYbhdzwkP — NBA (@NBA) July 22, 2021

Вопрос в том, смогут ли Бакс развить свой успех и стать династией или же титул 2021 года был единоразовой вспышкой, которая погаснет так же стремительно, как и загорелась? Сложно ответить на этот вопрос прямо сейчас – все будет зависеть от того, насколько конкурентной будет лига и 29 других команд.