Пять вещей, которые мы узнали о чемпионстве Милуоки

По материалам официального сайта НБА

Прошлогодний финалист плей-офф, главный фаворит чемпионата с тремя суперзвездами, сенсация Востока и клуб, отправивший на отдых ЛеБрона и Лейкерс в первом раунде, – таким выдался чемпионский забег Милуоки за первым титулом с 1971 года, когда цвета Бакс защищали легендарные Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

Итак, что же мы узнали о историческом чемпионстве Милуоки?

Яннис Адетокумбо должен стать новым лицом НБА

Нет, никто не пытается сбросить со сцены других звездных игроков. ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Кавай Леонард, Энтони Дэвис, Дамьен Лиллард и еще с полдюжины громких имен по-прежнему остаются супергероями НБА.

Но для лиги с акцентом на международную направленность и универсализм в навыках и умениях нет лучшего кандидата на статус франзчайза НБА, чем Яннис Адетокумбо.

Во времена, когда звезды предпочитают объединяться друг с другом и вместе идти за титулом, Адетокумбо сделал это с командой, которая 8 лет назад поверила в никому неизвестного парня из скромного клуба второго дивизиона чемпионата Греции. В современной НБА осталось не так много игроков, которые могут считать себя преданными – Яннис один из них.

How good was Giannis Antetokounmpo's Finals performance? Well... per Basketball-Reference's GameScore it was the best on record. pic.twitter.com/txlTS4UElh

Финальная серия плей-офф раскрыла Адетокумбо с новой стороны – мы увидели уравновешенного лидера чемпионской команды, который не запаниковал при счете 0:2, а засучил рукава и повел Милуоки за собой. Яннис в четырех победных матчах Бакс в среднем за игру набирал по 33,0 очка и 12,0 подбора при 60-процентной реализации бросков с игры. Таким и должен быть франчайз лиги.

Адетокумбо – это не только баскетбол. Грек активно вовлечен в те социальные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается НБА. Летом прошлого года он поддержал бойкот матчей плей-офф из-за действий полиции в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша. Открыто Яннис говорит и о проблемах коронавируса, особенно в контексте влияния пандемии на судьбу Милуоки в плей-офф 2020 года.

В НБА подрастает новое поколение звезд во главе с Лукой Дончичем, Джейсоном Тэйтумом, Трэем Янгом, Джоэлем Эмбиидом, Донованом Митчеллом и Девином Букером, но ближайшие лет пять эта лига будет лигой Янниса Адетокумбо.

Травма колена – еще одно доказательство, что Адетокумбо не с нашей планеты

Когда Яннис Адетокумбо в четвертом матче финальной серии Востока столкнулся с центровым Атланты Клинтом Капелой и с криком схватился за левое колено, многие фанаты Милуоки логично посчитали, что на этом поход Бакс за титулом подошел к концу. Все выглядело так, будто грек вылетел как минимум до старта нового сезона – какой уж тут плей-офф.

Three weeks ago a knee injury left Giannis Antetokounmpo looking 50/50 to return for the rest of the Bucks' playoff run. Look at him now.



The 'Greek Freak' delivered perhaps the best performance of his career & adds an NBA Finals MVP award to his two regular-season MVP trophies!