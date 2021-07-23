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Яннис Адетокумбо: топ-10 моментов в финале НБА. ВИДЕО
Это был финал его имени
фото - sltrib.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов Янниса Адетокумбо в чемпионской серии плей-офф против Финикса.
На пути к первому титулу звезда Милуоки в шести матчах в среднем за игру набирал по 35,2 очка, 13,2 подбора и 5,0 передачи.
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