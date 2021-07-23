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Лиллард отреагировал на конфликт в сборной США
Он призвал держать от него подальше Дюранта
Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард отреагировал на конфликт, который произошёл на тренировке сборной США.
"Держите это дерьмо подальше от меня", — написал в своём "твиттере" Дэмьен Лиллард.
Ранее стало известно, что на недавней тренировке сборной США в Токио (Япония), где будет проходить турнир Олимпийских игр, состоялся разговор на повышенных тонах. Звёздный форвард Кевин Дюрант поспорил с центровым Бэмом Адебайо.
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