Лиллард отреагировал на конфликт в сборной США

Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард отреагировал на конфликт, который произошёл на тренировке сборной США.

"Держите это дерьмо подальше от меня", — написал в своём "твиттере" Дэмьен Лиллард.

Ранее стало известно, что на недавней тренировке сборной США в Токио (Япония), где будет проходить турнир Олимпийских игр, состоялся разговор на повышенных тонах. Звёздный форвард Кевин Дюрант поспорил с центровым Бэмом Адебайо.