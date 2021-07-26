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Сборная США впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде

Баскетбол
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Сюрприз от Франции

Сборная США впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная США в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио сенсационно проиграла французам – 76:83.

Главным палачом американцев выступил защитник Бостона Эван Фурнье (28 очков). Он один набрал больше, чем звездные Кевин Дюрант, Дамьен Лиллард и Девин Букер вместе взятые.

Поражение от Франции стало для США первым на Олимпийских играх с 2004 года, когда американцев в полуфинале остановила Аргентина с Ману Жинобили и Луисом Сколой. После этого звезды НБА выиграли три подряд Олимпиады без единой осечки в 25 матчах.

Следующий матч на групповом этапе Олимпиады в Токио сборная США проведет 28 июля против Ирана.

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В статье: сборная США по баскетболу Олимпийские игры 2020
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