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Сборная США впервые с 2004 года проиграла на Олимпиаде
Сюрприз от Франции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Токио сенсационно проиграла французам – 76:83.
Главным палачом американцев выступил защитник Бостона Эван Фурнье (28 очков). Он один набрал больше, чем звездные Кевин Дюрант, Дамьен Лиллард и Девин Букер вместе взятые.
Поражение от Франции стало для США первым на Олимпийских играх с 2004 года, когда американцев в полуфинале остановила Аргентина с Ману Жинобили и Луисом Сколой. После этого звезды НБА выиграли три подряд Олимпиады без единой осечки в 25 матчах.
Следующий матч на групповом этапе Олимпиады в Токио сборная США проведет 28 июля против Ирана.
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