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Дончич набрал 48 очков в дебютном матче на Олимпиаде и установил два рекорда
Словенец в огне
фото - si.com
Словения на старте группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Аргентину (118:100), а Лука Дончич отгрузил в корзину латиноамериканцев 48 очков. Разыгрывающий Далласа реализовал 62% бросков с игры, а также собрал 11 подборов и раздал 5 результативных передач.
Дончич побил рекорд Олимпийских игр по результативности в дебютном матче, а также стал автором самого результативного перформанса на Олимпиадах для игроков НБА.
Best scoring marks by NBA players at the Olympic Games— HoopsHype (@hoopshype) July 26, 2021
Carmelo Anthony (2012): 37 points
Yao Ming (2004): 39 points
Patrick Mills (2012): 39 points
LUKA DONCIC (2021): 48 points
Рекорд результативности на Олимпийских играх принадлежит бразильцу Оскару Шмидту, который в 1988 году в матче с Испанией набрал 55 очков.
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