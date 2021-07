Дончич набрал 48 очков в дебютном матче на Олимпиаде и установил два рекорда

Словения на старте группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Аргентину (118:100), а Лука Дончич отгрузил в корзину латиноамериканцев 48 очков. Разыгрывающий Далласа реализовал 62% бросков с игры, а также собрал 11 подборов и раздал 5 результативных передач.

Дончич побил рекорд Олимпийских игр по результативности в дебютном матче, а также стал автором самого результативного перформанса на Олимпиадах для игроков НБА.

Best scoring marks by NBA players at the Olympic Games



Carmelo Anthony (2012): 37 points

Yao Ming (2004): 39 points

Patrick Mills (2012): 39 points

LUKA DONCIC (2021): 48 points