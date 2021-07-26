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Дончич набрал 48 очков в дебютном матче на Олимпиаде и установил два рекорда

Баскетбол
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Словенец в огне

Дончич набрал 48 очков в дебютном матче на Олимпиаде и установил два рекорда

фото - si.com

Новина українською

Словения на старте группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Аргентину (118:100), а Лука Дончич отгрузил в корзину латиноамериканцев 48 очков. Разыгрывающий Далласа реализовал 62% бросков с игры, а также собрал 11 подборов и раздал 5 результативных передач.

Дончич побил рекорд Олимпийских игр по результативности в дебютном матче, а также стал автором самого результативного перформанса на Олимпиадах для игроков НБА.

Рекорд результативности на Олимпийских играх принадлежит бразильцу Оскару Шмидту, который в 1988 году в матче с Испанией набрал 55 очков.

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В статье: баскетбол Лука Дончич Олимпийские игры 2020
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