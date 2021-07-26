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Феноменальный блок-шот Адетокумбо – лучший момент плей-офф НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты пост-сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов плей-офф 2021 года.
На первом месте оказался эффектный блок-шот форварда Милуоки Янниса Адетокумбо на центровом Финикса ДеАндре Эйтоне.
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