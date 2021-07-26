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Днепр и Киев-Баскет будут стартовать в Кубке Европы ФИБА

Баскетбол
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Одна из команд начнет сразу с группового этапа

Днепр и Киев-Баскет будут стартовать в Кубке Европы ФИБА

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Новина українською

ФИБА обнародовала систему розыгрыша следующего сезона Кубка Европы.

Всего на участие в турнире зарегистрировались 33 клуба. Из них 14 получили автоматически место в групповом этапе регулярного чемпионата.

От Украины в новом сезоне Кубка Европы ФИБА будет стартовать Киев-Баскет и Днепр. Киевляне получили прямое место в групповом этапе. Днепряне будут стартовать в квалификации.

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В статье: БК Днепр БК Киев-Баскет
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