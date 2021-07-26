Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр и Киев-Баскет будут стартовать в Кубке Европы ФИБА
Одна из команд начнет сразу с группового этапа
https://www.spalace.com.ua
ФИБА обнародовала систему розыгрыша следующего сезона Кубка Европы.
Всего на участие в турнире зарегистрировались 33 клуба. Из них 14 получили автоматически место в групповом этапе регулярного чемпионата.
От Украины в новом сезоне Кубка Европы ФИБА будет стартовать Киев-Баскет и Днепр. Киевляне получили прямое место в групповом этапе. Днепряне будут стартовать в квалификации.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
- Свитолина совершила камбэк и прорвалась в 1/8 финала Олимпиады
- 46 лет – не возраст. Экс-голкипер Динамо и сборной Украины провел поединок за команду Второй лиги
- Дончич набрал 48 очков в дебютном матче на Олимпиаде и установил два рекорда
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...