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Леонард, ЛеБрон и Адетокумбо – в десятке лучших данков плей-офф НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Как же это зрелищно

Леонард, ЛеБрон и Адетокумбо – в десятке лучших данков плей-офф НБА. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 данков плей-офф 2021 года.

В этом видео засветились ЛеБрон Джеймс, Яннис Адетокумбо, Кавай Леонард, Джон Коллинз и другие.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Кавай Леонард
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