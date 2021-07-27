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Леонард, ЛеБрон и Адетокумбо – в десятке лучших данков плей-офф НБА. ВИДЕО
Как же это зрелищно
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 данков плей-офф 2021 года.
В этом видео засветились ЛеБрон Джеймс, Яннис Адетокумбо, Кавай Леонард, Джон Коллинз и другие.
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