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БК Днепр объявил о продлении контракта с американцем

Баскетбол
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Клуб сохранил ключевого игрока

БК Днепр объявил о продлении контракта с американцем

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о заключении нового контракта с американским защитником Ди Джеем Купером.

В прошлом сезоне Купер провел в Суперлиге 24 матча. Американец в среднем за игру набирал по 7,3 очка, 4,4 подбора, 8,2 передачи и 2,5 перехвата.

Купер стал лучшим ассистентом Суперлиги в сезоне 2020-2021 и возглавил рейтинг лучших баскетболистов чемпионата по среднему количеству перехватов.

Ранее стало известно, что БК Днепр в новом сезоне выступит в квалификации Кубка Европы ФИБА.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига
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