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БК Днепр объявил о продлении контракта с американцем
Клуб сохранил ключевого игрока
фото - fbu.ua
БК Днепр на клубной странице в Facebook сообщил о заключении нового контракта с американским защитником Ди Джеем Купером.
В прошлом сезоне Купер провел в Суперлиге 24 матча. Американец в среднем за игру набирал по 7,3 очка, 4,4 подбора, 8,2 передачи и 2,5 перехвата.
Купер стал лучшим ассистентом Суперлиги в сезоне 2020-2021 и возглавил рейтинг лучших баскетболистов чемпионата по среднему количеству перехватов.
Ранее стало известно, что БК Днепр в новом сезоне выступит в квалификации Кубка Европы ФИБА.
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