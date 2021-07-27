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БК Кривбасс назвал имя нового главного тренера

Баскетбол
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Новичок Суперлиги определился с тренерским штабом

БК Кривбасс назвал имя нового главного тренера

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Кривбасс на официальном уровне подтвердил назначение на пост главного тренера 32-летнего украинского специалиста Артема Слипенчука.

Два предыдущих сезона Слипенчук работал ассистентом Айнарса Багатскиса в Киев-Баскете.

Работу в Кривбассе Слипенчук будет совмещать с должностью главного тренера сборной Украины U-20.

Стоит отметить, что 10 лет назад Артем Слипенчук провел сезон в БК Кривбассбаскет.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Кривбасс
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