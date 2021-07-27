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БК Кривбасс назвал имя нового главного тренера
Новичок Суперлиги определился с тренерским штабом
фото - fbu.ua
БК Кривбасс на официальном уровне подтвердил назначение на пост главного тренера 32-летнего украинского специалиста Артема Слипенчука.
Два предыдущих сезона Слипенчук работал ассистентом Айнарса Багатскиса в Киев-Баскете.
Работу в Кривбассе Слипенчук будет совмещать с должностью главного тренера сборной Украины U-20.
Стоит отметить, что 10 лет назад Артем Слипенчук провел сезон в БК Кривбассбаскет.
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