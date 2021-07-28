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Сборная США обыграла Иран с разницей в 54 очка
Это уже похоже на звезд НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США по баскетболу во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Иран – 120:66.
Final: USA 120 | Iran 66— Inside The Sun (@_insidethesun) July 28, 2021
• Lillard: 21pts, 5asts
• Booker: 16pts, 4rebs
• Tatum: 14pts, 4rebs
• LaVine: 13pts, 3rebs, 8asts
• Durant: 10pts, 5rebs, 5asts, 3blks
• Middleton: 10pts, 2rebs
• Holiday: 8pts, 4rebs, 3asts, 2blks pic.twitter.com/hxVo2Bv1gk
Американцы реализовали 55% бросков с игры, включая 19 из 39 с трехочковой дистанции. Также в активе подопечных Грегга Поповича 34 результативных передачи при всего 6 потерях.
Самым результативным в сборной США стал разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард (21+5 передач). Кевин Дюрант за 20 минут набрал 10 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.
Следующий матч в группа А сборная США проведет 31 июля против Чехии, которая сегодня позднее сыграет с Францией.
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