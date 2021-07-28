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Сборная США обыграла Иран с разницей в 54 очка

Баскетбол
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Это уже похоже на звезд НБА

Сборная США обыграла Иран с разницей в 54 очка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная США по баскетболу во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Иран – 120:66.

Американцы реализовали 55% бросков с игры, включая 19 из 39 с трехочковой дистанции. Также в активе подопечных Грегга Поповича 34 результативных передачи при всего 6 потерях.

Самым результативным в сборной США стал разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард (21+5 передач). Кевин Дюрант за 20 минут набрал 10 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Следующий матч в группа А сборная США проведет 31 июля против Чехии, которая сегодня позднее сыграет с Францией.

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В статье: сборная США по баскетболу Олимпийские игры 2020
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