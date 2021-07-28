Сборная США обыграла Иран с разницей в 54 очка

Сборная США по баскетболу во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио разгромила Иран – 120:66.

Final: USA 120 | Iran 66

• Lillard: 21pts, 5asts

• Booker: 16pts, 4rebs

• Tatum: 14pts, 4rebs

• LaVine: 13pts, 3rebs, 8asts

• Durant: 10pts, 5rebs, 5asts, 3blks

• Middleton: 10pts, 2rebs

• Holiday: 8pts, 4rebs, 3asts, 2blks pic.twitter.com/hxVo2Bv1gk — Inside The Sun (@_insidethesun) July 28, 2021

Американцы реализовали 55% бросков с игры, включая 19 из 39 с трехочковой дистанции. Также в активе подопечных Грегга Поповича 34 результативных передачи при всего 6 потерях.

Самым результативным в сборной США стал разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард (21+5 передач). Кевин Дюрант за 20 минут набрал 10 очков, собрал 5 подборов и отдал 5 результативных передач.

Следующий матч в группа А сборная США проведет 31 июля против Чехии, которая сегодня позднее сыграет с Францией.

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