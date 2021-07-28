США и Латвия – первые олимпийские чемпионы по баскетболу 3 на 3

Мужской турнир 3 на 3 в драматичной борьбе со сборной ОКР выиграла команда Латвии. Латыши уступали 16:17, но два трехочковых привели их к олимпийскому золоту (21:18).

Главные фавориты Олимпиады команда Сербии после поражения в полуфинале от ОКР в матче за бронзу разгромила Бельгию (21:10).

У женщин турнир 3 на 3 прошел под знаком доминирования команды США. Американки на групповом этапе выиграли 6 матчей из 7, а в плей-офф разобрались с Францией (18:16) и командой ОКР (12:10).

Третье место и медали бронзового достоинства после победы над Францией забрал Китай (16:14).

Украина в первом розыгрыше олимпийских наград в баскетболе 3 на 3 участия не принимала.

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