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Центровой Нью-Орлеан Пеликанс арестован за драку с полицейским
Баскетболист доставлен в госпиталь
Центровой "Нью-Орлеан Пеликанс" Джексон Хэйс был арестован за драку с полицейским, сообщает TNMZ. По информации источника, баскетболист и сотрудник полиции были доставлены в госпиталь для оказания первой медицинской помощи.
Полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.
Теперь Хэйсу грозит уголовная ответственность. По заявлению из клуба, там уже знают о происшествии и работают с представителями Хэйса и НБА, чтобы получить больше информации.
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