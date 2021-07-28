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Центровой Нью-Орлеан Пеликанс арестован за драку с полицейским

Баскетбол
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Баскетболист доставлен в госпиталь

Центровой Нью-Орлеан Пеликанс арестован за драку с полицейским

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Центровой "Нью-Орлеан Пеликанс" Джексон Хэйс был арестован за драку с полицейским, сообщает TNMZ. По информации источника, баскетболист и сотрудник полиции были доставлены в госпиталь для оказания первой медицинской помощи.

Полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.

Теперь Хэйсу грозит уголовная ответственность. По заявлению из клуба, там уже знают о происшествии и работают с представителями Хэйса и НБА, чтобы получить больше информации.

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В статье: Нью-Орлеан Пеликанс
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