Центровой Нью-Орлеан Пеликанс арестован за драку с полицейским

Центровой "Нью-Орлеан Пеликанс" Джексон Хэйс был арестован за драку с полицейским, сообщает TNMZ. По информации источника, баскетболист и сотрудник полиции были доставлены в госпиталь для оказания первой медицинской помощи.

Полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.

Теперь Хэйсу грозит уголовная ответственность. По заявлению из клуба, там уже знают о происшествии и работают с представителями Хэйса и НБА, чтобы получить больше информации.