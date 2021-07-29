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БК Днепр продлил контракт с Кравцовым

Баскетбол
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Ветеран остается в команде

БК Днепр продлил контракт с Кравцовым

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Днепр объявил о продлении контракта с центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. Сделка рассчитана до конца сезона 2021-2022.

Кравцов в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру центровой с опытом выступлений в НБА набирал по 9,6 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи.

В поединках Кубка Европы ФИБА Кравцов в среднем выдавал по 6,3 очка и 4,7 подбора.

Сезон 2021-2022 станет для Вячеслава Кравцова вторым после перехода в БК Днепр.

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В статье: БК Днепр Вячеслав Кравцов
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