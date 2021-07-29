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БК Днепр продлил контракт с Кравцовым
Ветеран остается в команде
фото - fbu.ua
БК Днепр объявил о продлении контракта с центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. Сделка рассчитана до конца сезона 2021-2022.
Кравцов в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру центровой с опытом выступлений в НБА набирал по 9,6 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи.
В поединках Кубка Европы ФИБА Кравцов в среднем выдавал по 6,3 очка и 4,7 подбора.
Сезон 2021-2022 станет для Вячеслава Кравцова вторым после перехода в БК Днепр.
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