БК Днепр продлил контракт с Кравцовым

БК Днепр объявил о продлении контракта с центровым сборной Украины Вячеславом Кравцовым. Сделка рассчитана до конца сезона 2021-2022.

Кравцов в прошлом сезоне провел в Суперлиге 47 матчей. В среднем за игру центровой с опытом выступлений в НБА набирал по 9,6 очка, 4,2 подбора и 1,1 передачи.

В поединках Кубка Европы ФИБА Кравцов в среднем выдавал по 6,3 очка и 4,7 подбора.

Сезон 2021-2022 станет для Вячеслава Кравцова вторым после перехода в БК Днепр.

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