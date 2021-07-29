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Лейкерс включился в борьбу за одного из лучших снайперов НБА
Команда намерена усилить состав
Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сакраменто Кингз" продолжают обсуждать возможный обмен атакующего защитника Бадди Хилда, пишет The Ringer. По информации источника, "Лейкерс" готовы улучшить своё первоначальное предложение и добавить в оффер, помимо Монтреза Харрелла и Кайла Кузмы / Кентавиуса Колдуэлл-Поупа 22-й пик драфта 2021 года.
28-летний Хилд провёл в "Кингз" пять сезонов. В минувшем сезоне он в среднем набирал 16,6 очка, делал 4,7 подбора и 3,6 передачи. Хилд является одним из лучших снайперов НБА, реализуя 40,5% трёхочковых бросков за карьеру в лиге.
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