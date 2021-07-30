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В НБА прошел драфт. Детройт под первым пиком забрал американца Каннингема

Баскетбол
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Украинцев на драфте не выбрали

В НБА прошел драфт. Детройт под первым пиком забрал американца Каннингема

фото - cowboysrideforfree.com

Новина українською

Детройт под первым пиком забрал 19-летнего разыгрывающего из Оклахомы Стэйт Кэйда Каннингема, который в прошлом сезоне на студенческом уровне в среднем за игру набирал по 20,1 очка, 6,2 подбора и 3,5 передачи.

Хьюстон второй выбор потратил на 19-летнего защитника Джейлена Грина. Американец сезон 2020-2021 провел в Лиге развития (17,9 очка, 4,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру).

Под третьим пиком Кливленд выбрал 20-летнего центрового из университета Южной Калифорнии Эвана Мобли. Его средняя статистика в прошлом сезоне составляла 16,4 очка, 8,7 подбора и 2,9 блок-шота.

Единственным европейцем в топ-10 драфта стал немецкий форвард Франц Вагнер, который под 8-м пиком отправился в Орландо.

Полные результаты первого раунда драфта НБА:

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В статье: НБА Детройт Пистонс драфт НБА
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