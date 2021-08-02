Михайлюк получил от Оклахомы квалификационное предложение

Оклахома сделала Святославу Михайлюку квалификационное предложение на 2,08 миллиона долларов, сообщает американский обозреватель Майкл Скотто.

Если Михайлюк примет предложение Оклахомы, то летом 2022 года станет неограниченно свободным агентом. В случае отказа Святослав выйдет на рынок свободных агентов за более крупным контрактом, а Оклахома сохранит за собой право повторить предложение для украинца и оставить его в команде.

Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.

В своем третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

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