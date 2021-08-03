Лень подпишет двухлетний контракт с Сакраменто

Авторитетный американский инсайдер Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Сакраменто двухлетний контракт.

Free agent Alex Len has agreed to a two-year deal with the Sacramento Kings, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

Инсайдер Майк Котто утверждает, что за два года с Кингз Лень получит 7,65 миллиона долларов.

Лень в сезоне 2019-2020 провел в Сакраменто 15 матчей после обмена из Атланты. В сезоне 2020-2021 Алексей отыграл 7 матчей в Торонто, после чего с Вашингтоном впервые сыграл в плей-офф.

С 2013 года Алексей Лень провел в НБА 531 матч. В среднем за игру украинец набирает по 7,8 очка и 6,0 подбора.

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