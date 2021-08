Лень подпишет двухлетний контракт с Сакраменто

Авторитетный американский инсайдер Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Сакраменто двухлетний контракт.

Free agent Alex Len has agreed to a two-year deal with the Sacramento Kings, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium.