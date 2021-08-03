  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень подпишет двухлетний контракт с Сакраменто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень подпишет двухлетний контракт с Сакраменто

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец нашел новый клуб в НБА

Лень подпишет двухлетний контракт с Сакраменто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный американский инсайдер Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что центровой сборной Украины Алексей Лень согласовал с Сакраменто двухлетний контракт.

Инсайдер Майк Котто утверждает, что за два года с Кингз Лень получит 7,65 миллиона долларов.

Лень в сезоне 2019-2020 провел в Сакраменто 15 матчей после обмена из Атланты. В сезоне 2020-2021 Алексей отыграл 7 матчей в Торонто, после чего с Вашингтоном впервые сыграл в плей-офф.

С 2013 года Алексей Лень провел в НБА 531 матч. В среднем за игру украинец набирает по 7,8 очка и 6,0 подбора.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...