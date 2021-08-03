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Михайлюк может перейти в Вашингтон
К украинцу есть интерес в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
NBA Central, ссылаясь на информацию обозревателя Чейза Хьюза, сообщает, что клуб НБА Вашингтон Уизардс проявляет интерес к Святославу Михайлюку, который пребывает в статусе ограниченно свободного агента.
Накануне стало известно, что Оклахома сделала Михайлюку квалификационное предложение на 2,08 миллиона долларов. Теперь Тандер имеют приоритетное право на контракт с украинским защитником.
Михайлюк может стать третьим украинцем в Вашингтоне после Алексея Печерова и Алексея Леня.
Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.
В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.
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