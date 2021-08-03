Михайлюк может перейти в Вашингтон

NBA Central, ссылаясь на информацию обозревателя Чейза Хьюза, сообщает, что клуб НБА Вашингтон Уизардс проявляет интерес к Святославу Михайлюку, который пребывает в статусе ограниченно свободного агента.

Накануне стало известно, что Оклахома сделала Михайлюку квалификационное предложение на 2,08 миллиона долларов. Теперь Тандер имеют приоритетное право на контракт с украинским защитником.

Михайлюк может стать третьим украинцем в Вашингтоне после Алексея Печерова и Алексея Леня.

Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.

В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.