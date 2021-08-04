Чемпион НБА раскритиковал Кавая Леонарда

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о форварде Кавае Леонарде, прокомментировав его поступок в отношении Расселла Уэстбрука. Ранее стало известно, что летом 2019 года Уэстбрук не перешёл в "Лос-Анджелес Клипперс" из-за Кавая.

"Я считаю, что Кавай Ленард чертовски хороший баскетболист. Он добился выдающихся результатов: чемпионские титулы, MVP финальных серий, награды лучшему защищающемуся.

Но вот в чём его проблема — парень втихую совершает подлые поступки. А не говорим мы об этом только потому, что он ведёт себя очень тихо. Посмотрите на ситуацию с Расселлом Уэстбруком. Ведь этот парень был его приятелем!

Это был конфиденциальный разговор. Нельзя было так поступать. Нельзя было игнорировать звонок от Уэстбрука, а потом предлагать Полу Джорджу объединиться в "Клипперс", – сказал Перкинс в видео, размещённом на его странице в "Твиттере".