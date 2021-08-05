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Сборная США разгромила Австралию и вышла в финал Олимпиады

Баскетбол
(2 голосов)

Американцы приблизились к защите титула

Сборная США разгромила Австралию и вышла в финал Олимпиады

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сборная США по баскетболу под руководством Грегга Поповича в полуфинале Олимпийских игр в Токио разбила Австралию (97:78).

Американцы проиграли первую половину, а ключевой в матче стала третья четверть, по ходу которой Кевин Дюрант и компания набрали 32 очка с 68-процентной реализацией бросков с игры и превратили отставание в 3 очка в преимущество в 19 баллов.

У сборной США самыми результативными стали Кевин Дюрант (23+9 подборов) и Девин Букер (20). У Австралии 15 очков и 8 результативных передач на счету Патти Миллса.

В финале Олимпиады в Токио американцы сыграют со Словенией или Францией.

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В статье: сборная США по баскетболу Олимпийские игры 2020
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