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Сборная США разгромила Австралию и вышла в финал Олимпиады
Американцы приблизились к защите титула
фото - flashscore.com.ua
Сборная США по баскетболу под руководством Грегга Поповича в полуфинале Олимпийских игр в Токио разбила Австралию (97:78).
Американцы проиграли первую половину, а ключевой в матче стала третья четверть, по ходу которой Кевин Дюрант и компания набрали 32 очка с 68-процентной реализацией бросков с игры и превратили отставание в 3 очка в преимущество в 19 баллов.
У сборной США самыми результативными стали Кевин Дюрант (23+9 подборов) и Девин Букер (20). У Австралии 15 очков и 8 результативных передач на счету Патти Миллса.
В финале Олимпиады в Токио американцы сыграют со Словенией или Францией.
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