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Оклахома отказалась от Михайлюка

Баскетбол
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Украинец сменит команду

Оклахома отказалась от Михайлюка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Инсайдер HoopsHype Майкл Скотто сообщает, что Оклахома отозвала квалификационное предложение Святославу Михайлюку на 2,08 миллиона долларов.

Таким образом, Тандер больше не претендуют на продление сотрудничества с защитником сборной Украины.

Михайлюк в статусе неограниченно свободного агента ждет предложений от других клубов НБА. Главным претендентом на воспитанника Черкасских Мавп считается Вашингтон.

Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в НБА поиграл за две команды – Детройт и Оклахому.

В третьем сезоне в главной баскетбольной лиге мира защитник сборной Украины провел 66 матчей, набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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