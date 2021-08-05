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Франция остановила Дончича и впервые с 2000 года вышла в финал Олимпиады
А дальше реванш с американцами
фото - flashscore.com.ua
Сборная Франции в полуфинале Олимпийских игр со счетом 90:89 обыграла Словению.
Ключевым в матче стал блок-шоты Николя Батюма на Клемене Препеличе за 1 секунду до конца основного времени игры.
У французов лучшими на площадке были Нандо Де Коло (25+7 подборов) и Эван Фурнье (23+5 подборов), а Руди Гобер собрал 16 подборов.
Звездный плеймейкер сборной Словении Лука Дончич собрал трипл-дабл (16+10 подборов+18 передач), но реализовал только 5 из 18 бросков с игры.
В финале Олимпиады сборная Франции сыграет с командой США, которую со счетом 83:76 остановила на групповом этапе.
Словения в матче за бронзу сыграет с австралийцами.
Финал и матч за третье место на Олимпийских играх в Токио состоится в субботу, 7 августа.
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