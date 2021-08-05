Франция остановила Дончича и впервые с 2000 года вышла в финал Олимпиады

Сборная Франции в полуфинале Олимпийских игр со счетом 90:89 обыграла Словению.

Ключевым в матче стал блок-шоты Николя Батюма на Клемене Препеличе за 1 секунду до конца основного времени игры.

У французов лучшими на площадке были Нандо Де Коло (25+7 подборов) и Эван Фурнье (23+5 подборов), а Руди Гобер собрал 16 подборов.

Звездный плеймейкер сборной Словении Лука Дончич собрал трипл-дабл (16+10 подборов+18 передач), но реализовал только 5 из 18 бросков с игры.

В финале Олимпиады сборная Франции сыграет с командой США, которую со счетом 83:76 остановила на групповом этапе.

Словения в матче за бронзу сыграет с австралийцами.

Финал и матч за третье место на Олимпийских играх в Токио состоится в субботу, 7 августа.

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