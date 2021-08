Пока вы следите за Олимпиадой, НБА заметно изменилась

С момента старта рынка свободных агентов клубы НБА раздали контрактов на несколько миллиардов долларов. Хотя этот процесс все еще продолжается, на 95% мы уже знаем, с какими составами команды подойдут к новому сезону.

Лейкерс собрали самый возрастной ростер в истории НБА

Прежде никто в истории НБА в межсезонье не приглашал в команду сразу шестерых игроков в возрасте 32 лет или старше. Лейкерс с 36-летним ЛеБроном Джеймсом сделали это.

Формирование нового чемпионского состава Озерные начали с обмена Рассела Уэстбрука из Вашингтона, за которого пришлось отдать права на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Монтрезла Харрелла и Кайла Кузьму.

А дальше менеджмент Лейкерс просто взял и собрал едва ли не всех доступных свободных агентов в возрасте 30+. Итак, вместе с ЛеБроном за 18-м титулом в истории франшизы в новом сезоне пойдут Кент Бэйзмор (32 года), Уэйн Эллингтон (33), Дуайт Ховард (35), Тревор Ариза (36) и Кармело Энтони (37)! Плюс в команде остался 36-летний испанец Марк Газоль. Вся эта банда очень сильно напоминает вечно молодых парней из франшизы «Неудержимые», не так ли?

Попутно Лейкерс подписали Малика Монка, вручили двухлетний контракт Кендрику Нанну и сохранили в команде Тэйлена Хортон-Такера (32 на 3). Именно этим ребятам придется отдуваться в регулярном чемпионате, пока ветераны неспешно будут набирать форму перед стартом плей-офф.

Чикаго заполучил Лонзо Болла и ДеРозана

На Востоке многообещающе выглядит обновление Чикаго. Пока Зак ЛаВин вместе со сборной США в Токио приближается к золоту Олимпийских игр, Буллз собрали вокруг него мощное окружение, добавив к Николе Вучевичу Лонзо Болла, Демара ДеРозана и Алекса Карузо.

Starting five of the Chicago Bulls right now: PG: Lonzo Ball SG: Zach Lavine SF: Demar Derozan PF: Lauri Markkanen C: Nikola Vucevic They should definitely make the playoffs ???? pic.twitter.com/KIs3BA7cDq

Болл оказался в Чикаго по сайн-энд-трейду, а Нью-Орлеан получил за своего экс-стартового разыгрывающего защитников Томаша Саторански, Гарретта Тэмпла и пик второго раунда. С Буллз Лонзо согласовал 4-летний контракт на 85 миллионов долларов.

По аналогичной схеме свои таланты в город ветров перевозит и ДеРозан, который перед обменом из Сан-Антонио заключит контракт на 85 миллионов. За ДеМара Чикаго отправит в Техас пакет активов, состоящий из форвардов Таддеуса Янга и Аль-Фарука Амину, а также три драфт-пика.

С Карузо строить никаких обменов не пришлось – Алекс просто оказался не нужен для обновленных Лейкерс, а 4-летний контракт на 37 миллионов долларов стал для него отличным убеждающим фактором при выборе нового клуба.

Лаури присоединился к Батлеру в Майами

Кайл Лаури, вероятно, главный баскетболист в истории Торонто, после 9 сезонов в канадской франшизе по системе сайн-энд-трэйд перебрался в Майами к Джимми Батлеру и Бэму Адебайо.

От Хит 35-летний Лаури получил щедрый трехлетний контракт на 90 миллионов долларов, а ради чемпиона НБА Пэт Райли пожертвовал Гораном Драгичем и Прешесом Ачиувой.

Добротным усилением для Майами стал и Пи Джей Такер, который только что помог Милуоки взять первый титул за 50 лет. С Хит экс-баскетболист БК Донецк подписал двухлетний контракт на 15 миллионов в американской валюте.

Позаботились в Майами и о сохранении своих активов. Данкан Робинсон получил от клуба 90 миллионов долларов за 5 лет, а Виктор Оладипо согласился принять минимальный контракт. Кажется, Хит снова всерьез нацелились на возвращение в финал НБА.

Карри подписал контракт с рекордной зарплатой

Не ЛеБрон, не Яннис, не Дюрант…Стефен Карри – первый баскетболист в истории НБА с двумя подряд контрактами на как минимум 200 миллионов долларов. Новое соглашение двукратного MVP с Голден Стэйтом рассчитано до 2026 года, а зарплата Карри в родной франшизе превысит 50 миллионов долларов за сезон. Сколько же Карри будет получать за одну игру в майке Воинов? Чуть больше 650 тысяч долларов!

Stephen Curry has agreed to a four-year, $215M extension with the Warriors, per @wojespn



He becomes the first player in history to sign two career $200 million-plus deals. pic.twitter.com/jm4xaKtvqV