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Олимпиада 2020. Кевин Дюрант - MVP баскетбольного турнира
Достойная игра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард баскетбольной сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком олимпийского турнира в Токио.
В течение Игр Дюрант набирал 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передач за встречу, реализуя 66,7% двухочковых, 37,5% трехочковых и 90,5% штрафных бросков.
В финальном матче против сборной Франции Кевин Дюрант отметился 29 очками.
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