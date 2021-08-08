  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Олимпиада 2020. Кевин Дюрант - MVP баскетбольного турнира
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада 2020. Кевин Дюрант - MVP баскетбольного турнира

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Достойная игра

Олимпиада 2020. Кевин Дюрант - MVP баскетбольного турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард баскетбольной сборной США Кевин Дюрант признан самым ценным игроком олимпийского турнира в Токио.

В течение Игр Дюрант набирал 20,7 очка, 5,3 подбора и 3,7 передач за встречу, реализуя 66,7% двухочковых, 37,5% трехочковых и 90,5% штрафных бросков.

В финальном матче против сборной Франции Кевин Дюрант отметился 29 очками.

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде 2020

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...