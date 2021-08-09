Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник подписал брата звезды НБА
Очередной новичок для киевлян
фото - basket.com.ua
Столичный Будивельник на официальном уровне подтвердил переход 31-летнего американского тяжелого форварда Дрю Гордона, который является родным братом форварда Денвера Аарона Гордона.
В прошлом сезоне Гордон выступал в Локомотиве-Кубани и Автодоре. Также американец засветился в чемпионатах Сербии, Турции, Франции, Литвы и Польши.
Помимо Дрю Гордона в межсезонье к Будивельнику присоединились Андрей Грицак и сын Джона Стоктона Майкл.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Левый Берег разгромил Любомир в матче Второй лиги со счетом 11:0 - ВИДЕО
- Рывок через все поле. ВИДЕО, как Тайсон забил первый гол после возвращения в Бразилию
- Олимпиада-2020. Итоговый медальный зачет. США все же опередили Китай, Украина - 44-я
- Dream Team в действии. США выиграли баскетбольный турнир на Олимпиаде
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО