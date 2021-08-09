Будивельник подписал брата звезды НБА

Столичный Будивельник на официальном уровне подтвердил переход 31-летнего американского тяжелого форварда Дрю Гордона, который является родным братом форварда Денвера Аарона Гордона.

В прошлом сезоне Гордон выступал в Локомотиве-Кубани и Автодоре. Также американец засветился в чемпионатах Сербии, Турции, Франции, Литвы и Польши.

Помимо Дрю Гордона в межсезонье к Будивельнику присоединились Андрей Грицак и сын Джона Стоктона Майкл.

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