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Будивельник подписал брата звезды НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Очередной новичок для киевлян

Будивельник подписал брата звезды НБА

фото - basket.com.ua

Новина українською

Столичный Будивельник на официальном уровне подтвердил переход 31-летнего американского тяжелого форварда Дрю Гордона, который является родным братом форварда Денвера Аарона Гордона.

В прошлом сезоне Гордон выступал в Локомотиве-Кубани и Автодоре. Также американец засветился в чемпионатах Сербии, Турции, Франции, Литвы и Польши.

Помимо Дрю Гордона в межсезонье к Будивельнику присоединились Андрей Грицак и сын Джона Стоктона Майкл.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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