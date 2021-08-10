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МБК Николаев подписал американца

Баскетбол
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Первый легионер для клуба Суперлиги

МБК Николаев подписал американца

фото - sportando.basketball

Новина українською

МБК Николаев официально подтвердил подписание контракта с 25-летним американским бигмэном Кендарриусом Хэмилтоном.

В прошлом сезоне Хэмилтон выступал за румынский Феникс. В среднем за игру новичок Николаева приносил своей бывшей команде по 11,6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи.

Ранее Хэмилтон поиграл в Рустави (Грузия), Омонии и АЕЛ (оба – Кипр).

МБК Николаев в межсезонье сменил президента, а новым главным тренером клуба стал латвиец Арнис Вецвагарс.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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