Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МБК Николаев подписал американца
Первый легионер для клуба Суперлиги
фото - sportando.basketball
МБК Николаев официально подтвердил подписание контракта с 25-летним американским бигмэном Кендарриусом Хэмилтоном.
В прошлом сезоне Хэмилтон выступал за румынский Феникс. В среднем за игру новичок Николаева приносил своей бывшей команде по 11,6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи.
Ранее Хэмилтон поиграл в Рустави (Грузия), Омонии и АЕЛ (оба – Кипр).
МБК Николаев в межсезонье сменил президента, а новым главным тренером клуба стал латвиец Арнис Вецвагарс.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шахтер - Генк: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
- 4-2-4 с Буяльским и Степанюком. Символическая сборная 3-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Вашингтон заплатит игроку один доллар бонуса в случае завоевания чемпионства
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО