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Будивельник подписал бывшего игрока Далласа
Статусный новичок в Суперлиге
фото - eurohoops.net
БК Будивельник на клубной странице в Instagram объявил о переходе защитника сборной Пуэрто-Рико Джиана Клавелла.
Клавелл в сезоне 2017-2018 провел 7 матчей в НБА в составе Даллас Маверикс. В главной баскетбольной лиге мира защитник в среднем за игру набирал по 2,9 очка и 1,0 подбора.
До приезда в Украину Клавелл выступал в испанской Лиге АСВ, а также поиграл в саратовском Автодоре, турецком Бурсаспоре и греческом Промитеасе.
В составе сборной Пуэрто-Рико Клавелл в 2019 году ездил на чемпионат мира (7,2 очка и 3,2 подбора в среднем за игру), а в олимпийской квалификации в 2020 году суммарно набрал 41 очко в матчах с мощными сборными Италии и Сербии.
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