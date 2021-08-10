Дюрант подписал с Бруклином контракт на 198 миллионов долларов

Звездный американский форвард Кевин Дюрант договорился с Бруклином о продлении контракта на 4 года на сумму 198 миллионов долларов.

Kevin Durant is here to stay. pic.twitter.com/0XCttwG2et — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 8, 2021

Дюрант перебрался в Бруклин в 2019 году, однако из-за тяжелой травмы пропустил первый сезон. В прошлом сезоне американец помог Нетс дойти до полуфинала Восточной конференции, набирая в среднем за игру по 26,9 очка, 7,1 подбора и 5,5 передачи.

Кевин Дюрант в августе привел сборную США к победе на Олимпийских играх в Токио. Форвард Бруклина был признан MVP турнира.

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