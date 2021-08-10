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Дюрант подписал с Бруклином контракт на 198 миллионов долларов
Герой Олимпиады определился с будущим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный американский форвард Кевин Дюрант договорился с Бруклином о продлении контракта на 4 года на сумму 198 миллионов долларов.
Kevin Durant is here to stay. pic.twitter.com/0XCttwG2et— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 8, 2021
Дюрант перебрался в Бруклин в 2019 году, однако из-за тяжелой травмы пропустил первый сезон. В прошлом сезоне американец помог Нетс дойти до полуфинала Восточной конференции, набирая в среднем за игру по 26,9 очка, 7,1 подбора и 5,5 передачи.
Кевин Дюрант в августе привел сборную США к победе на Олимпийских играх в Токио. Форвард Бруклина был признан MVP турнира.
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