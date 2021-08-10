  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант подписал с Бруклином контракт на 198 миллионов долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант подписал с Бруклином контракт на 198 миллионов долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Герой Олимпиады определился с будущим

Дюрант подписал с Бруклином контракт на 198 миллионов долларов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный американский форвард Кевин Дюрант договорился с Бруклином о продлении контракта на 4 года на сумму 198 миллионов долларов.

Дюрант перебрался в Бруклин в 2019 году, однако из-за тяжелой травмы пропустил первый сезон. В прошлом сезоне американец помог Нетс дойти до полуфинала Восточной конференции, набирая в среднем за игру по 26,9 очка, 7,1 подбора и 5,5 передачи.

Кевин Дюрант в августе привел сборную США к победе на Олимпийских играх в Токио. Форвард Бруклина был признан MVP турнира.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кевин Дюрант Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...